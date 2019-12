E luce sia al Piaggione. Tra poco più di un mese il tratto di strada parallelo al Brennero diventerà vicinale di uso pubblico, quale prolungamento del percorso pedonale/ciclabile proveniente dalla passerella ferroviaria recentemente ristrutturata.

Il passaggio, che permetterà alla via di entrare a far parte dello stradario comunale, sarà sancito a gennaio e permetterà all’amministrazione e a Gesam di ripristinare la rete di illuminazione, come fortemente richiesto dai cittadini del paese.

L’amministrazione Tambellini ha pubblicato proprio ieri l’avviso pubblico cui si rende noto questo passaggio. Scaduti i 30 giorni previsti per legge, la giunta provvederà ad approvare il progetto esecutivo per la pubblica illuminazione.

“Un intervento importante per il Piaggione – commenta entusiasta l’assessore Gabriele Bove, che ha seguito tutto l’iter amministrativo – un segnale forte di quanto questa amministrazione voglia sempre più guardare e investire risorse nei paesi, nelle periferie, nelle zone più distanti dal centro storico, così da garantire una crescita e uno sviluppo omogenei a tutto il territorio”.

È inoltre intenzione dell’assessore Bove presentare pubblicamente ai cittadini il progetto della pubblica illuminazione: l’appuntamento sarà ovviamente nel centro civico del Piaggione, ricavato dall’amministrazione comunale nell’ex scuola della frazione grazie al patto di cittadinanza che ha permesso a un gruppo di cittadini di adottare un bene pubblico di proprietà comunale.