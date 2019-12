Torna il concerto di Natale in San Francesco

Un concerto nel segno dei grandi classici del Natale quello che si svolgerà domenica (15 dicembre), alle 17, nella Chiesa di San Francesco. Si rinnova anche nel 2019 il tradizionale appuntamento natalizio che la Filarmonica Gaetano Luporini di San Gennaro realizza ormai da anni grazie contributo, tra gli altri, della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Domenica andrà in scena una vera propria rassegna di grande musica, tutta dedicata alle canzoni che da decenni accendono in tutto il mondo la magia del Natale, dando corpo e melodia anche ai suoi più profondi valori spirituali.

La Filarmonica Luporini, diretta dal maestro Giampaolo Lazzeri, ha voluto festeggiare così in grande e suoi 125 anni di attività. Proponendo un ensemble di grande varietà e di altissimo valore artistico. La compagine di San Gennaro sarà infatti accompagnata dal Coro delle voci bianche del Teatro del Giglio e Cappella S. Cecilia, diretto da Sara Matteucci, e dal settimino di ocarine “Gaggle”, oltre che da una coppia di eccezionali solisti: il tenore frate Alessandro Giacomo Brustenghi e la soprano Elisa Bovi.

Frate Alessandro, minore francescano attualmente presso la chiesa della Porziuncola ad Assisi, è ormai una realtà affermata della musica internazionale: dal 2012 ha iniziato una collaborazione con la casa discografica Decca records, con la quale ha già registrato ben tre album di arie sacre. In particolare il suo ultimo progetto Voice of peace è stato concepito come una missione con cui l’artista intende veicolare un messaggio di pace trasversale, in tutto il mondo, raggiungendo così milioni di persone.

Elisa Bovi vanta invece un’importante carriera che l’ha vista protagonista di diverse rappresentazioni: dall’opera moderna Salomè di padre Giuseppe Magrino, alla performance Table of Silence, con la quale si è esibita addirittura al Lincoln Center di New York. Dal 2017 collabora con l’associazione Sintomi Di felicità e con l’ensemble Assisi suolo sacro, partecipando a concerti in Italia e negli Stati Uniti.

Saranno questi, dunque, protagonisti a interpretare il ricco programma musicale della serata, che va la brani come Adeste Fideles alla Ninna nanna di Brahms, da Ave Maria, dolce Maria, nella versione di Luciano Pavarotti, alla commovente Fratello sole sorella luna. Il tutto realizzato attraverso l’abile orchestrazione del maestro Giampaolo Lazzeri, che quest’anno si è dovuto confrontare anche con due brani appositamente realizzati per l’occasione, da Silvia Marchetti e da Paolo Razzuoli.

Ci sono tutti gli ingredienti per aprire le festività natalizie nel migliori dei modi, sulle ali della musica.

L’ingresso è gratuito e i biglietti saranno disponibili presso la reception Imt (Piazza San Francesco) a partire dalle 15 di domenica 15 dicembre.