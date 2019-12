Bama Altopascio a bocca asciutta anche a San Giovanni Valdarno

Synergy San Giovanni Valdarno – Bama Altopascio 77-56 (20-14, 45-35, 57-44)

SYNERGY SAN GIOVANNI VALDARNO: Bartolozzi 16, Pelucchini C. 12, Jovic 16, Innocenti 6, Ceccherini 19, Marchionni, Corsi 6, Resti ne, Donnini, Resti, Pelucchini M. 2, Prosperi ne. All.: Franceschini

BAMA ALTOPASCIO: Pantosti 3, Orsini 11, Cappa 11, Bini Enabulele 6, Meucci 7, Moretti ne, Pellegrini 5, Lazzeri 9, Razzoli 4, Simonelli ne. All.: Angiolini

Ancora un ko per il Bama Altopascio che torna senza punti dalla trasferta di San Giovanni Valdarno.

Decimata dalle assenze la formazione rosablu di Angiolini ha cercato di limitare i danni ed ha retto il colpo almeno fino a metà gara per poi vedere allontanarsi gli avversari nella seconda metà di partita fino al -21 finali che aggrava ancora di più la condizione della squadra.

Ci sarebbe voluta una gara tosta, determinata e lucida, quantomeno per restare in gara. Così sembra al 17′ con i rosablu che dal 20-10 si portano sul 32-33, mostrando la faccia giusta e buone cose sul fronte offensivo. Meno sull’altro lato del campo dove alcune palesi disattenzioni provocano un parziale di 15 a 2 per i padroni di casa (45-35 all’intervallo).

Terza frazione brutta da parte di entrambi ma i rosablu sono stroppo statici e confusionari in attacco per solo impensierire i valdarnesi che, facendo il minimo sindacale, allungano negli ultimi 10′ e vincono senza alcun patema.

Giusti i cinque falli a Meucci e l’espulsione comminata a Orsini.