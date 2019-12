Basket Le Mura, successo corsaro con la sorpresa Empoli

Use Scotti Rosa – Basket Le Mura Lucca 56-68 (14-14, 31-32, 43-52)

USE SCOTTI ROSA: Stepanova 10, Morris 11, Madonna 2, Trimboli 13, Mathias 17, Ruffini ne, Francalanci ne, Malquori ne, Manetti, Ramò, Narviciute 3, Bastianoni ne. All.: Cioni

BASKET LE MURA LUCCA: Jeffery 10, Jakubcova 11, Bonasia 15, Ravelli 2, Zempare 11, Azzi ne, Cibeca ne, Orsili 2, Vitari ne, Farnesi ne, Madera 9, Smorto 8. All.: Iurlaro

Un’altra preziosa prestazione da parte del Basket Le Mura che, nell’ultima gara del turno di campionato, va a violare il terreno di gioco dell’Use Scotti Rosa. Partita in equilibrio fino al termine del primo tempo, poi le lucchesi di Iurlaro mettono la freccia e vanno a vincere in scioltezza contro la sorpresa del campionato. Quattro in doppia cifra nella formazione lucchese, Jakubcova in doppia cifra anche nei rimbalzi.