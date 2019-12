Eccellenza, sorridono Tau Calcio e Camaiore. Gli amaranto vanno a violare il campo del Montecatini allungando la striscia positiva, il Camaiore supera una delle favorite del torneo, il Fratres Perignano. Il Castelnuovo si illude di strappare un pari alla Pro Livorno ma capitola nel finale, un rinnovato Cascina viola il campo della Virtus Viareggio

Castelnuovo Garfagnana-Pro Livorno Sorgenti 0-1

CASTELNUOVO: Leon, Nelli S., Inglese, Lavorini, Pieroni, Marganti, Casci, Turri, Piacentini, El Hadoui, Ghafouri. A disp.: Farioli, Degli Innocenti, Giusti, Dini, Galletti, Biagioni, Bachini, Telloli, Bosi. All.: Cardella

PROLIVORNO SORGENTI: Blundo, Solimano, Petri, Carani, Salemmo, Bulli, Filippi, Costanzo, Granito, Angiolini, Rossi. A disp.: Vozza, Bartorelli, Del Corona, Gazzanelli, Grossi, Mecacci, Brizzi, Casalini, Milano. All.: Niccolai

ARBITRO: Mancini di Pistoia (Rossi di Empoli e Bisku di Pistoia)

RETI: 35’st Granito

Camaiore-Fratres Perignano 2-1

CAMAIORE: Barsottini, Arnaldi, Barsotti, Ceciarini, Contipelli, Fiale, Orlandi, D’Antongiovanni, Pegollo, Viola, Morelli. A disp.: Ferraiuolo, Bresciani, D’Alessandro, Nardini, Peralta, Tonazzini, Nardini, Ghilarducci, Mancini. All.: Moriani

FRATRES PERIGNANO: Rizzato, Martini, Piletti, Gamba, Genovali, Aliotta, Igbineweka, Pitti, Fiaschi, Remedi, Kouko. A disp.: Puccioni, De Aguiar, Filippi, Martinelli, Pinna, Damiani, Gemignani, Cannas, Filippeschi. All.: Ticciati

ARBITRO: Galioto di Siracusa (Misson di Prato e Meozzi di Empoli)

RETI: 27’pt rig. Viola, 42’pt Kouko, 5’st Pegollo

Valdinievole Montecatini-Tau Calcio 1-2

VALDINIEVOLE MONTECATINI: Bellini, Martinelli (26’st Cinquini), Di Nardo, Falivena, Francesconi, Isola (13’st Chiaramonti), Cardarelli, Benvenuti D., Tempesti, Hamza (26’st Agostini), Maiorana (13’st Moustafa). A disp.: Tonarelli, Abdoune, Ghimenti, Ghelardoni, Giacchero. All.: Marselli

TAU CALCIO: Citti, Battistoni, Lucchesi, Gialdini, Signorini (1’st Michelotti) Del Sorbo, Antoni, Pratesi (5’st Fanani), Mengali (17’st Rossi), Chianese, Benedetti (38’st Matteoni). A disp.: Donati, Magini G., Magini L., Frugoli, Maccagnola. All.: Cristiani

ARBITRO: Barbetti di Arezzo (Cerofolini di Arezzo e Quartararo di Firenze)

RETI: 26’pt Benedetti, 16’st Chiaramonti, 44’st Lucchesi

NOTE: ammoniti Antoni, Del Sorbo, Michelotti, Moustafa, Tempesti. Espulsi Gialdini e Caldarelli

Prosegue il momento positivo del Tau Calcioi. Ancora una vittoria per la formazione di mister Cristiani: gli amaranto si impongono sul campo del Montecatini per 2 a 1.

Il Tau passa in vantaggio alla metà della prima frazione grazie alla rete messa a segno da Benedetti su assist di Antoni. Con questo risultato il Tau arriva all’intervallo.

La ripresa si apre con l’espulsione di Gialdini per doppia ammonizione che costringe gli amaranto a giocare tutto il secondo tempo in dieci uomini. Sfruttando così la superiorità numerica il Montecatini trova il gol del pareggio al 16’ grazie a Chiaramonti, che di testa finalizza un cross proveniente dalla destra. È una gara molto combattuta che si risolve soltanto nei minuti finali: all’89’ dopo un tiro di Chianese, Lucchesi è il più abile a calciare in porta la palla rimasta inattiva nell’area piccola. Nei cinque minuti di recupero concessi dall’arbitro, il Montecatini cerca il gol del pareggio, senza riuscirvi. Da annotare l’espulsione di Cardarelli per doppia ammonizione nei secondi finali della partita.

La prossima domenica il Tau Calcio ospita in casa la Virtus Viareggio.

Virtus Viareggio-Cascina 0-1

VIRTUS VIAREGGIO: Tonelli, Bertelloni, Dell Amico, Grillo, Bianco, Richieri, Fascioli, Ndiaye, Ciocia, Manfredi G., Tonarelli A.. A disp.: Gerini, Traversi, Bonini, Dell Amico, Sermattei, Pirola, Masotti. All.: Tonelli

CASCINA: Gambini, Bonfigli, Scaramelli, Naldini, Fatticcioni, Puleo, Menichetti, Susini, Palaj, Giudici, Frati. A disp.: Scolari, Giari, Spella, Credendino, Castellacci, Puccini, Lotti, Andolfi, Bracci. All.: Polzella

ARBITRO: Boiani di Pesaro (Furiesi e Napolano di Empoli)

RETI: 7’st rig. Frati