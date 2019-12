Lucchese sfida alla Lavagnese per la continuità (0-0)

Lucchese – Lavagnese 0-0

LUCCHESE: Coletta, Bartolomei, Papini, Benassi, Pardini, Presicci, Cruciani, Nolè, Nannelli, Remorini, Vignali. A disp: Marinca, Lucarelli, Visibelli, Fazzi, Tarantino, Guye, Panati, Gallon, Falomi. All: Monaco

LAVAGNESE: Scatolini, Oneto, Casagrande, Avellino, Basso G., Queirolo, Basso S., Alluci, Bellucci, Bonaventura, D’Orsi. A disp: Nassano, Di Lisi, Mannucci, Bagnato, Di Vittorio, Biancato, Romanengo, Righetti, Perasso. All: Nucera

ARBITRO: Manzo di Torre Annunziata (D’Alessandris di Frosinone e Aceti di Cassino)

RETI:

NOTE:

Dopo la grande vittoria in rimonta contro la Caronnese di una settimana fa la Lucchese non intende fermarsi: contro la Lavagnese, tra le mura amiche, servono in tre punti. Per coglierli mister Monaco si affida ancora una volta ad un attacco senza punti di riferimento, con Vignali falso nueve accanto a Remorini. Fischio d’inizio al Porta Elisa alle 14,30.