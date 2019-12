Prima Categoria, a Ponte a Moriano non si gioca

Orentano, è crisi senza fine. La società della frazione di Castelfranco ha raggiunto oggi (8 dicembre) l’apice delle sue difficoltà in una stagione nata male e proseguita peggio fra risultati che non arrivavano e cambi di panchine. La squadra non si è infatti presentata in campo per la sfida di campionato con il Ponte a Moriano.

Si capirà nelle prossime ore se la rinuncia di oggi sia legata a difficoltà momentanee o se la prosecuzione del campionato è in qualche modo a rischio .,