Promozione, pari nel derby Villa Basilica – Lammari

Giornata non proprio da incorniciare per le lucchesi di Promozione. Nel derby fra Villa Basilica e Lammari finisce senza vinti né vincitori. Perdono sia il Pieve Fosciana sia il River Pieve. L’undici di Fracassi cede in casa al Montespertoli, River Pieve cade sul campo della capolista Prato 2000.

Pieve Fosciana-Montespertoli 0-1

PIEVE FOSCIANA: Regoli, Lucchesi, Giusti G., Biagioni, Pieri, Barsanti U., Barsanti L., Parmigiani, Biggi, Giusti O., Babboni. A disp.: Casci, Touray, Teani, La Rosa, Boggi, Dini, Motroni, Alfredini. All.: Fracassi

MONTESPERTOLI: Lisi, Cerrato, Bartolini, Fioravanti, Mori, Conti, Marconcini, Varriale, Di Tommaso, Maltomini M., Rovai. A disp.: Pagani, Andorlini, Moe, Pucci, Paoli, Maltomini L., Bartalucci, Rocco. All.: Carovani

ARBITRO: Maccanti di Pisa (Corcione e Tranchida di Pisa)

RETI: 31’pt Di Tommaso

Prato 2000-River Pieve 4-1

PRATO 2000: Brunelli, Michelozzi, Zinna, Delli Navelli, Rossi, Fattori, Grassi, Safina, Dingozi, Gori E., Algerino. A disp.: Ferrante, Campolo, Brunetti, Grazzini, Iorio, Lunardi, Liscio, Bibaj Gert, Bibaj Gersi. All.: Settesoldi

RIVER PIEVE: Decanini, Turri, Filippi, Byaze, Benassi, Monopoli, Satti, Cecchini, Petracci, Morelli, Haoudi. A disp.: Micchi M., Rossi, Rugani, Angeli, Ferrari, . All.: Micchi

ARBITRO: Ammannati di Firenze (Bertelli di Firenze e Corsini di Livorno)

RETI: 35’pt Gori, 7’st Petracci, 31’st Algerino, 34’st Dingozzi, 47’st Bibaj Gersi

Villa Basilica-Lammari 0-0

VILLA BASILICA: Lavorini, Amelio, Viani, Sangregorio, Mattioli, Cuoco, Gatto, Benedettaleb, Berrettini, Del Magro, Battaglia. A disp.: Daviddi, Giomi, Martinucci, Agostiniani, Davini, Giuliani, Russo, Dalle Luche, Sarti. All.: Gambini

LAMMARI: Angeli, Dianda, Benedetti, Guastapaglia, Petretti, Brandi, Battaglia, Del Ry, Della Nina, Perazzoni, Bacci. A disp.: Biondi, Bonini, Petrilli, Tocchini L., Puviani, Durodola, Risolo, Haoudi . All.: Boi

ARBITRO: Tarocchi di Prato (Ferretti di Pistoia e Bassano di Empoli)