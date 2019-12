Serie D, pari Real Forte. Cade il Seravezza

Due pareggi e una sconfitta. Questo il bilancio delle gare delle altre formazioni di serie D. Pareggia in extremis dopo la grande paura il Ghiviborgo, nonostante la superiorità numerica per gran parte della ripresa. Pari senza reti per il Real Forte con l’ex capolista Caronnese, cede il Seravezza con il Casale concludendo così una settimana nera passata anche dall’eliminazione in Coppa Italia.

Ghivizzano Borgoamozzano-Verbania 1-1

GHIVIBORGO: Marino, Borgia, Dell’Orfanello, Aprile, Brusaca, Benedetti, Fomov, Bartolini, Lucatti, Nottoli, Papi. A disp.: Lupi, Aldrovandi, Felleca, Simoni, Viti, Francescangeli, Marin, Subbicini, Canessa. All.: Fanani

VERBANIA: Russo, Fortis, Panzani, Piraccini, Pezzati, Gatti, Lonardi, Musso, Austoni, Sadouk, Gambino. A disp.: Strola, Ibe, Artiglia, Gioria, Corio, Colombo A., Ramponi, Bottazzi Trentani. All.: Galeazzi

ARBITRO: Molinaro di Lamezia Terme (Gervasoni di Bergamo e Pampaloni della Spezia)

RETI: 45’st Sadouk, 47’st Felleca.

NOTE: Espulso Pezzati al 13’st

Real Forte Querceta-Caronnese 0-0

REAL FORTE QUERCETA: De Carlo, Giovannelli, Bertoni (43’st Amico), Biagini, Tognarelli, Guidi, Maffini (47’st Maccabruni), Musacci (33’st Lazzarini), Falchini, Doveri, Fantini. A disp.: Manfredi, Baldassari, Fazzini, Del Dotto, Gandolfi, Dal Poggetto. All.: Amoroso

CARONNESE: Porro, Silvestre, Curci, Tanasa, Tarantino, Cosentino, Putzolu, Porcino (26′ st Battistello), Scaringella, Corno, Sorrentino. A disp.: Matera, Taccogna, Galletti, Meruzzi, Perpepaj, Vernocchi, Rocco. All.: Gatti

ARBITRO: Mastrodomenico di Policoro (Almanza di Latina e Picillo di Cassino)

NOTE: Ammoniti Falchini, Biagini, Tognarelli

Casale – Seravezza 4-1

CASALE: Rovei, Bianco, Fabbri, Todisco, Cintoi, Villanova, Coccolo, Poesio, Cappai, Di Lernia, Lamesta. A disp.: Hoxha, Pinto, Brugni, Provera, Vecchierelli, Chiesa, Petrillo, Di Renzo, Buglio. All.: Buglio

SERAVEZZA: Petroni, Andrei, Moussafi, Granaiola, Maccabruni, Giordani, Bedini, Bortoletti, Vitiello, Frugoli, Podesta. A disp.: Mazzini, Valori, Nelli, Bongiorni, Lucaccini, Fornaciari, Fall, . All.: Vangioni

ARBITRO: Mori della Spezia (Macchi di Gallarate e Arizzi di Bergamo)

RETI: 32’pt Coccolo, 33’pt Maccabruni, 9’st rig. e 17’st Di Renzo, 47’st Buglio