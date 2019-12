Ad Artemisia l’esperto mondiale di gufi e civette

Domani (10 dicembre) sarà ospite a Capannori, Marco Mastrorilli un’eccellenza nell’ambito dell’ornitologia e soprattutto della conoscenza degli Strigiformi, ossia i rapaci notturni come gufi, civette e allocchi.

Mastrorilli, ornitologo, scrittore naturalista e guida ambientale escursionistica, autore di 22 libri, a partire dalle 20,30 sarà al polo culturale Artémisia per parlare dei Segreti di gufi e civette mostrando immagini e raccontando storie in cui saranno protagonisti i rapaci notturni, descritti nei loro aspetti biologici, ecologici ed etologici.

Si parlerà anche della storia e delle leggende legate a questi splendidi animali. L’autore presenterà inoltre i suoi libri che trattano aspetti scientifici, ma anche didattici e divulgativi.

La serata è quindi adatta a grandi e piccoli e si concluderà con una passeggiata, in programma alle 22 al lago della Gherardesca, luogo affascinante, alla ricerca di allocchi, civette e altri animali della notte che in questo periodo iniziano a farsi sentire per difendere il luogo dove faranno il nido.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Capannori in collaborazione con Wwf Alta Toscana Onlus, Escursioni personalizzate, Gruppo Italiano Civette e Nocta Book Edizioni.

Marco Mastrorilli nel 2015 in Minnesota è stato insignito dal Global Owl Project del premio speciale come miglior esperto di gufi a livello mondiale per quell’anno ed è entrato a far parte, unico italiano, della prestigiosa World Owl Hall of Fame.

Ideatore e direttore artistico del Festival dei Gufi e del Festival dei Gatti. Ha vinto diversi premi letterari nazionali e internazionali, tra questi il primo premio di letteratura naturalistica Parco Majella.