Successo per l’evento benefico di ieri pomeriggio (8 dicembre) nella sede del Banco Bpm in piazza San Giusto. Per l’occasione si è tenuta una sfilata di moda a favore della Croce Rossa Italiana comitato di Lucca da titolo Destini intrecciati… tra note e trame.

Le modelle hanno sfilato sulle note delle più famose arie di Giacomo Puccini grazie ai soprani Silvana Froli e Rosa Perez Suarez accompagnate al pianoforte da Laura Pasqualetti. La regia era di Domenico Raimondi.

di 29 Galleria fotografica Sfilata di beneficenza per la Croce Rossa al banco Bpm in piazza San Giusto 8 dicembre 2019









L’organizzazione della serata era a cura dell’associazione Club La Boheme di Lucca.