Cerimonia di consegna dei diplomi per l’Isiss della Piana

Sabato scorso (7 dicembre) si è svolta, nelle sue due sedi di Porcari e Capannori, la tradizionale cerimonia di consegna dei diplomi dell’istituto superiore della Piana di Lucca.

Un momento significativo che sancisce un attaccamento degli ex studenti alla comunità scolastica e testimonia che la scuola si pone come interfaccia per gli ex allievi in un’ottica di continuità, che in qualche modo li accompagna anche oltre il termine del corso di studi.

Nella sede del liceo scientifico Majorana di Capannori sono stati consegnati 57 diplomi, di cui 3 con 100 e lode e 5 con 100. Nella sede dell’istituto tecnico Benedetti di Porcari sono stati consegnati 32 diplomi, di cui 1 con 100 e lode e 2 con 100.

Risultati di ottimo livello che, anche in considerazione dei percorsi di studio e/o lavoro attualmente intrapresi, testimoniano la qualità della formazione che i due istituti sono in grado di offrire.