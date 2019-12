Da tutto il mondo a Capannori per la strategia rifiuti zero

Domani (10 dicembre) e mercoledì Capannori sarà la meta di uno Study Tour promosso da Zero Waste Europe. Una delegazione composta da circa 15 persone provenienti da vari paesi europei ed anche extraeuropei, tra cui Francia, Spagna, Germania, Polonia, Messico, Corea, e Nigeria accompagnata da Enzo Favoino, coordinatore scientifico di Zwe farà visita a varie realtà del territorio che si distinguono per la realizzazione di buone pratiche in campo ambientale in particolare nel riciclo e riutilizzo dei rifiuti.

La delegazione farà visita ai centri di riparazione e riuso Daccapo e ad una famiglia Rifiuti Zero. Al centro della visita anche il centro di ricerca rifiuti zero del Comune dove domani pomeriggio alle 16,30 la delegazione sarà accolta dal coordinatore del centro Rossano Ercolini e da un rappresentante dell’amministrazione comunale.

L’iniziativa vede anche la collaborazione di Ascit. Mercoledì mattina, la delegazione straniera assisterà infatti alla raccolta ‘porta a porta’ dei rifiuti.