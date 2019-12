Elettrificato il cancello di ingresso al complesso Cavanis

Novità per la sicurezza del complesso Cavanis. È stato infatti elettrificato il cancello di ingresso al complesso. Questione di praticità, ma soprattutto di sicurezza; da oggi (9 dicembre), infatti, si potrà regolare l’accesso all’area grazie ad un timer che potrà essere modificato a seconda delle esigenze. L’obiettivo è garantire più protezione soprattutto durante le ore notturne.

In questo periodo dell’anno il cancello aprirà alle 6 del mattino e chiuderà alle 22.

“Un intervento necessario per motivi di sicurezza – afferma il vicesindaco Franco Fanucchi – in quanto ripetutamente si sono manifestati all’interno episodi di danneggiamento del patrimonio pubblico, imbrattamento dei muri e abbandono incontrollato di rifiuti vari tra cui anche bottiglie di vetro. I campi sportivi all’aperto, specialmente in orario serale, sono spesso frequentati da persone che hanno scarso rispetto del luogo in cui si trovano. Mi auguro che questa misura consenta di aumentare la sicurezza e il decoro di tutta l’area”.

Gli uffici comunali, la scuola superiore e la parrocchia avranno comunque un loro codice con cui accedere anche al di fuori dell’orario di apertura e chiusura.