Marketing al tempo dei social, seminario gratuito a Palazzo Sani

Si terrà giovedì prossimo (12 dicembre) alle 16 nella sede di Confcommercio a Palazzo Sani il seminario Marketing ai tempi di Facebook ed Instagram – introduzione alla promozione sui social network per le piccole e medie imprese, organizzato dal gruppo Giovani imprenditori Confcommercio di Lucca e Massa Carrara in collaborazione con l’agenzia di comunicazione On Web snc.

Il seminario, che comprende vari approfondimenti sull’utilizzo di Facebook ed Instagram per scopi commerciali e di promozione, sarà tenuto da Francesca Giovannetti, stimata social media strategist di On Web snc.

Verranno illustrate le più comuni ed efficaci tecniche di social advertising, oltre ad un focus sull’impostazione delle campagne pubblicitarie, l’utilizzo del business manager e sulle funzionalità dell’algoritmo.

Un’opportunità per le aziende di aggiornarsi e strutturarsi dal punto di vista comunicativo, in un’epoca commerciale che impone la presenza sulle più note piattaforme social ed una qualità sempre maggiore di contenuti e proposte.

La partecipazione al seminario è totalmente gratuita e non è richiesta l’iscrizione a nessun ordine professionale.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il seguente indirizzo di posta elettronica: dolivonicola@confcommercio.lu.it