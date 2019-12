Right4All, tanti eventi a Viareggio per la giornata dei diritti umani

Diritto alla sostenibilità. È questo il tema centrale della seconda edizione di Right4All, il cartellone di eventi celebrativi della Giornata dei diritti umani (10 dicembre) che vede promotore il Comune di Viareggio, in collaborazione con ICare, Arci, Circolo Arci Gob, Caritas Diocesana, Comitato Friday for Future Versilia.

Previste due tavole rotonde, un concerto a ingresso libero e due moduli dedicati alle scuole.

“Per il secondo anno abbiamo promosso una serie di eventi intorno alla Giornata dei diritti umani – commenta l’assessore al welfare Gabriele Tomei – in questa edizione la riflessione si concentra sul tema della sostenibilità, cifra che caratterizza da sempre la nostra amministrazione”.

“Ci rivolgiamo in particolare ai giovani – conclude Tomei – il cui sguardo curioso e cosmopolita costituisce oggi più che mai una riserva di senso e di speranza sulla questione ambientale che li vede sempre più in prima fila anche come parte attivaì”.

Le tavole rotonde

Economia circolare è il titolo della prima tavola rotonda in programma per giovedì (12 dicembre) alle 17, alla Galleria d’arte moderna e contemporanea Viani. Interverranno il sindaco Giorgio Del Ghingaro, Fulvia Raffaelli, Commissione europea – Capo unità Tecnologie pulite e prodotti riciclabili, Pietro Angelini, direttore generale Navigo, Donatella Turri, direttrice Caritas della diocesi di Lucca. Modera l’incontro la consigliera Marinella Spagnoli.

Cambiamento climatico e migrazioni è la seconda tavola rotonda, in programma per giovedì 9 gennaio alle 18 a Villa Paolina. Intervengono Gabriele Tomei, assessore del Comune di Viareggio, Salvatore Alfiero, attivista e giornalista freelance in campo ambientale, Bernardo Gozzini, climatologo e direttore del Lamna, Stefano Carmassi, Arci Toscana.

Il concerto

The Uppertones con Lorenzo Niccolini e Lorenzo Dinelli, in concerto. L’evento, a ingresso libero, è previsto per venerdì (13 dicembre) alle 21,30 all’Auditorium Caruso.

I moduli per le scuole

A fianco delle iniziative, quest’anno sono stati organizzati due moduli didattici che saranno attivati su prenotazione presso la scuola richiedente entro la fine del mese di gennaio.

I moduli per le scuole sono due: Fame di giustizia, a cura di Caritas diocesana di Lucca, della durata di tre ore e dedicato alle classi quarta e quinta della scuola primaria. Momenti ludici e di animazione che coinvolgono i bambini e le bambine delle scuole primarie sui temi del diritto al cibo, della sovranità alimentare, dell’equa distribuzione, della lotta allo spreco e dei comportamenti sostenibili.

E Cambiamenti climatici e sostenibilità, a cura di Friday for Future Versilia, della durata di un’ora e dedicato alle classi terza e quarta scuola secondaria di secondo grado. Incontro di informazione sul cambiamento climatico e sulla sostenibilità per fornire ai ragazzi e alle ragazze delle scuole superiori strumenti conoscitivi e favorire un dibattito collettivo finale sui temi trattati, migliorando così la comprensione e favorendone la successiva divulgazione.