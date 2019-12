Volontari da Massarosa per il sisma in Mugello

La Protezione civile del Comune di Massarosa ha inviato una squadra di volontari in soccorso alla popolazione dell’area del Mugello colpita dal sisma questa notte.

I volontari a bordo di un pullmino della Misericordia di Massarosa sono partiti stamani presto per raggiungere il luogo dell’epicentro del terremoto e per portare soccorso in particolare per quando riguarda le operazioni di evacuazione di persone disabili.

“Un ringraziamento particolare – commentano il sindaco Alberto Coluccini e l’assessore alla protezione civile Elisabetta Puccinelli – ai nostri attenti volontari, sempre in prima linea per le emergenze. Esprimiamo la nostra solidarietà ai sindaci e alle comunità colpite dal terremoto di questa notte”.