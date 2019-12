Barga, corso per imparare a usare computer e Internet

Imparare ad usare il computer ed internet è il titolo del corso promosso da Unitre Barga, adatto soprattutto agli over 50 che vogliono restare al passo con i tempi.

Un corso basico, che parte da come accedere al computer, descrive come è fatto e come sono organizzate le informazioni, illustra l’utilizzo di programmi di videoscrittura e parallelamente descrive la rete Internet e propone il suo utilizzo per la ricerca di informazioni, comunicazioni via e-mail e messaggistica e voce. Infine l’attenzione viene riservata ai nuovi social networks quali Facebook, Twitter, Linked-In, YouTube, Instagram.

Il corso sarà tenuto dall’esperto professor Renato Luti ogni martedì dalle 16,30 alle 18, oppure dalle 18,15 alle 19,45, per un totale di 15 ore, al laboratorio di Informatica dell’Istituto superiore di Barga in via dell’Acquedotto. Ogni corsista userà un computer del laboratorio informatico, così tutti avranno la stessa dotazione in aula.

Iscrizioni entro il 10 gennaio.

Il corso inizia martedì 14 gennaio con un minimo di 7 partecipanti. La scelta dell’orario di partecipazione va fatta al momento della iscrizione.

Verrà richiesto un contributo di partecipazione all’inizio del corso e i corsisti devono essere in regola con il tesseramento annuale di Unitre Barga

Per informazione e iscrizione al corso per imparare a usare il computer: 327.3978792 o direttamente online sul sito.

E’ possibile iscriversi anche alle due edicole di Barga al Giardino e sul Fosso e alla gelateria in piazza Pascoli.