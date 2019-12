Inaugurata questa mattina (10 dicembre), al Mercato del Carmine, l’installazione artistica Dettagli d’arte dedicata al Natale, realizzata dagli studenti e delle studentesse del liceo artistico musicale Passaglia, in collaborazione con il Comune di Lucca.

All’appuntamento, insieme alla dirigente scolastica Maria Pia Mencacci e ai docenti della scuola, hanno preso parte il sindaco Alessandro Tambellini e gli assessori Valentina Mercanti, Serena Mammini e Giovanni Lemucchi.

Per l’inaugurazione si sono esibiti in due performance musicali i giovani delle classi del liceo musicale. L’appuntamento si è tenuto proprio in occasione della Giornata dei diritti umani, perché il tema scelto per le decorazioni di quest’anno è quello, appunto, dei diritti.

Il visitatore che entrerà nel chiostro del mercato troverà così tante frasi e numerosi messaggi pronunciati da personaggi storici proprio sul tema dei diritti, appesi su strutture realizzate con materiali naturali.

Sull’albero di Natale, gli addobbi sono rappresentati principalmente dalle fotografie in formato 7×7 di alcuni particolari delle opere artistiche realizzate nel tempo dagli studenti e dalle studentesse del liceo artistico. Le luci e le diverse lampade sono state messe a disposizione dall’azienda Martinelli Luce.

L’installazione sarà visitabile durante tutto il periodo delle festività natalizie, contribuendo a valorizzare ulteriormente il contesto del Mercato del Carmine anche in questo periodo dell’anno.