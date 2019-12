Malore in casa, muore a Querceta un 38enne

Muore dopo la corsa all’ospedale Versilia dopo un malore in casa a Querceta.

I soccorritori dell’auto medica nord e della Croce Verde di Forte dei Marmi hanno trovato intorno alle 8,35 un uomo di 38 anni non cosciente e lo hanno trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale dove è stato ricoverato in rianimazione e in prognosi riservata. Purtroppo l’uomo, colpito da una emorragia gastrica che gli è stata fatale, è deceduto al nosocomio versiliese.

Escluso ogni fattore esterno nella morte del giovane, il cui cadavere è all’obitorio dell’ospedale a disposizione dei familiari.