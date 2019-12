Nuovi laboratori all’avanguardia all’istituto Fermi Giorgi

Giovedì (12 dicembre) al polo scientifico tecnico professionale Fermi-Giorgi si inaugureranno i nuovi laboratori per l’occupabilità. Sono stati allestiti per orientare la didattica e la formazione ai settori strategici del made in Italy, in base alla vocazione produttiva culturale e sociale del territorio.

I laboratori sono stati realizzati grazie a un finanziamento di 45mila euro ripartiti su base regionale e con un contributo massimo di 750mila euro per ogni laboratorio. Il progetto presentato dal Fermi-Giorgi in risposta al bando al bando del ministero delI’istruzione, dell’università e della ricerca, è risultato tra i 58 vincitori sul territorio nazionale. Il finanziamento complessivo è stato di 580.080 euro.

I laboratori sono costituiti da un Fab Lab per la progettazione e la realizzazione di progetti, con stampanti 3DE, macchine a Cnc, stampante laser, pc, realizzato in collaborazione con la ditta Open Disegn; un simulatore di un’azienda cartaria Fab-Cart, Factory 4.0, realizzato dall’azienda Valmet; un laboratorio con tecnologie 4.0 che permette l’analisi e la programmazione di evoluti processi di automazione industriale, realizzato dall’azienda tedesca Siemens; un laboratorio di simulazione di azienda Industry 4.0 realizzato dall’azienda Festo.

Le scuole, le aziende, le agenzie formative potranno utilizzare i laboratori per stimolare la crescita professionale, le competenze e l’autoimprenditorialità degli studenti, dei docenti e del personale aziendale.

Per l’attivazione di ogni laboratorio, il Polo Fermi-Giorgi ha creato una rete che ha coinvolto scuole di ordine diverso ed enti pubblci, enti locali, Camere di commercio, industrie, associazioni, fondazioni, enti di formazione professionale, istituti tecnici superiori, imprese private e agenzie formative.

I laboratori rispondono alla finalità di essere luogo di incontro, di sperimentazione e di pratica dell’innovazione in tutte le sue espressioni ( tecnologica, sociale, individuale); di essere luogo per la realizzazione dei Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento ( ex alternanza scuola-lavoro); di essere luogo di raccordo tra scuola e mondo delle imprese.

I laboratori hanno anche la finalità di coinvolgere oltre agli studenti inseriti nei percorsi formali di istruzione e formazione anche i giovani che non sono impegnati né in un percorso scolastico né in attività lavorative (Neet). L’obiettivo è quello di favorire la conoscenza, l’inserimento e il reinserimento nel mondo del lavoro.

Un’importante realizzazione per il territorio e soprattutto per la formazione di validi tecnici, secondo la tradizione del Polo Fermi-Giorgi.