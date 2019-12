Paul Moore alla Libreria Baroni con le ‘Carabattole Mentali’

Appuntamento domani (11 dicembre) alla Libreria Baroni di via San Frediano con Paul Moore.

Paul Moore canta recita e suona Carabattole Mentali, ultima raccolta delle sue poesie.

“Non esiste altra via al di fuori della pace”, sono le parole di Paul Moore, musicista inglese residente in Israele e fondatore di Ukuleles for Peace, il progetto non profit nato a Gerusalemme dedicato a promuovere la convivenza tra bambini e bambine di origine ebraica e palestinese e le loro famiglie.