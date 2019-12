Tutto il Villaggio del Fanciullo piange Don Diomede

Tutta la famiglia del Villaggio del Fanciullo piange la scomparsa di don Diomede Caselli, insieme con don Enzo Tambellini anima del Villaggio dal 1953 ad oggi.

“Per tutti i lucchesi che li hanno conosciuti – dicono dal Villaggio – don Enzo e don Diomede sono stati il Villaggio e viceversa. Hanno aiutato centinaia di ragazzi, dall’infanzia all’età matura: li hanno protetti, mantenuti, educati, istruiti e infine inseriti nel lavoro. Tanti li hanno sposati, e poi battezzati e sposati i loro figli. E i lucchesi, dal 1947 in cui è stato fondato, amano e sostengono il Villaggio, simbolo e luogo attivo di solidarietà sulle loro mura, occasione per loro di carità”.

“Di don Diomede – prosegue la nota – ricordiamo la fede viva e operosa, l’intelligenza e la cultura. Ricordiamo il suo grande amore per il Villaggio, dove ha voluto vivere fino alla fine. Ci è stato di esempio anche in questi ultimi anni, quando pur ostacolato nella comunicazione, fragile per la malattia, ci faceva intendere ogni volta che poteva il suo grande amore per il Villaggio. Gli ultimi suoi ragazzi, quelli di questi anni, lo ricorderanno come un nonno buono, amato e rispettato, esempio nella sua dignitosa sofferenza. Noi tutti lo ringraziamo per la sua testimonianza, una vita spesa per il prossimo nel segno dell’amore e dell’intelligenza”.

La salma è esposta al Villaggio del Fanciullo dove si terrà domani (11 dicembre) alle 21 il rosario mentre il funerale si terrà giovedì alle 15 in cattedrale.