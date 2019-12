A Borgo in concerto l’Armonia Guitar Trio

Si terrà sabato (14 dicembre), alle 18,15, alla biblioteca comunale di Borgo a Mozzano il concerto conclusivo della decima edizione degli Incontri musicali – i luoghi del bello e della cultura.

Ad esibirsi saranno i musicisti dell’ArmoniEnsemble Guitar Trio: Palma di Gaetano al flauto, Giordano Muolo al clarinetto e Vincenzo Zecca alla chitarra che eseguiranno un ricco programma che da Rossini porterà fino alle famose colonne sonore di Nino Rota. I concertisti, Palma di Gaetano, Giordano Muolo e Vincenzo Zecca, provengono da studi di formazione classica e da anni si dedicano all’attività concertistica in ambito solistico, cameristico e orchestrale, con repertori che spaziano dal XVI secolo fino ai giorni nostri e abbracciano differenti generi musicali.

Il trio si contraddistingue per il perfetto equilibrio dinamico e sincronismo agogico di ogni esibizione: la presenza di due strumenti a fiato non toglie alla chitarra sonori momenti di tecnica virtuosistica e la chitarra, a sua volta, supporta armonicamente la destrezza e la briosità del flauto o la maestria tecnica e la calda cantabilità del clarinetto.

In ArmoniEnsemble Trio, gruppo da camera inconsueto e dal gradevolissimo impasto timbrico, gli interpreti mettono in comune le molteplici e mature qualità professionali proponendo nei loro concerti trascrizioni di brani celebri tratti dal repertorio classico-operistico (a causa dell’esiguo repertorio scritto per flauto, clarinetto e chitarra) e composizioni originali di “giovanissima” creazione, alcune delle quali appositamente scritte o rielaborate per loro. L’Ensemble ha sempre riscosso largo consenso di pubblico e di critica per le sue coinvolgenti esecuzioni nei numerosi concerti tenuti sul territorio nazionale ed estero. La Stagione è organizzata dalla Scuola Civica di Musica Salotti con il patrocinio del Comune di Borgo a Mozzano sotto la direzione artistica di Giacomo Brunini.

Tutti i concerti sono ad ingresso libero ad offerta. Per ricevere maggiori informazioni è possibile contattare i seguenti recapiti: borgoamozzanomusica@gmail.com – Cell. 3498496612 o visitare il sito internet www.scuolacivicasalotti.it