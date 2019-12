Attività fisica in oncologia, l’incontro al Coni

Attività fisica adattata in oncologia, il ruolo delle scienze motorie. Questo il titolo dell’evento che si terrà sabato (14 dicembre) alle 16,30 al campo Coni di Lucca organizzato dal Centro studi attività motorie centro chinesiologico specialistico sulla colonna vertebrale e lo sport.

L’incontro verterà in particolare sull’importanza del ruolo che il laureato in scienze motorie ricopre nelle problematiche oncologiche, ma anche gli ambiti di applicazione e come il movimento diventa supporto terapeutico fondamentale.