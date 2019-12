Crisi d’impresa e insolvenza, workshop a Conflavoro

Crisi d’impresa, ci siamo. Lunedì (16 dicembre) scatta il primo dei nuovi obblighi previsti dalla cosiddetta riforma fallimentare del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Conflavoro Pmi Lucca farà il punto della situazione in un workshop gratuito venerdì (13 dicembre) dalle 17 alle 19, nella sede di via del Brennero, 1040/Bh di fianco alla Metro Cash & Carry. Al temine, question time e aperitivo conviviale del Caffè Celide Bistrot.

L’incontro si intitola La nuova legge sulla crisi d’impresa come opportunità di crescita per le Pmi ed è organizzato dalla stessa Conflavoro Pmi Lucca in collaborazione con l’associazione Ssi – Sistema sicurezza impresa. I posti disponibili sono limitati. Iscrizioni allo 0583 463618.

“I timori sul nuovo codice della crisi d’impresa – spiega Roberto Capobianco, presidente di Conflavoro Pmi Lucca – sono grandi soprattutto tra le piccole Srl. Tra i vari parametri (numero dipendenti, ricavi vendite e stato patrimoniale) superati i quali scatta la nomina obbligatoria dell’organo di controllo, ad avere la peggio saranno infatti proprio le piccole società con una media di almeno 20 dipendenti negli ultimi due esercizi, obbligate a nominare un organo di controllo. Dunque nuovi oneri economici e burocratici“.

“In questo primo workshop – spiega ancora Capobianco – con Ssi cercheremo di analizzare al meglio la situazione che verrà a crearsi. Importanti professionisti del settore ci aiuteranno inoltre a capire come rendere opportunità le criticità che sicuramente, purtroppo, non mancheranno”.

I relatori del workshop saranno i commercialisti Fabrizio Bernardini, Mirko Pardini, Pierpaolo Vannucci e Rosanna Sardo. Con loro, Alvaro Lo Gerfo luogotenente della Guardia di finanza e Massimo Giorgi dell’area sviluppo del fondo interprofessionale FonARCom.