Del Ghingaro: “Provincia intervenga a ex caserma di piazza Mazzini”

Ex caserma di piazza Mazzini nel degrado. E il sindaco di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro, alza la voce. Lo fa con un post su Facebook in cui accusa la Provincia.

“Questo è lo stato in cui la Provincia sta lasciando la ex caserma Mazzini di Viareggio – scrive mostrando le foto della facciata della struttura – Nessun intervento fatto, nessuno previsto, solo abbandono e degrado. Un immobile di pregio, con davanti la piazza, il belvedere delle Maschere, il mare, mette in evidenza il nulla fatto dall’amministrazione provinciale a Viareggio in questi anni. Dispiace constatarlo ogni giorno, ma questa è la realtà”.

“Dopo il rifacimento di piazza Puccini stiamo programmando quello di Piazza MazzIni, del Palazzo delle Muse, della ex casa del fascio, spero che anche la Provincia metta finalmente mano alla ristrutturazione della ex caserma e prima possibile alla sua messa in sicurezza. Le transenne che abbiamo dovuto mettere davanti all’ingresso non sono davvero un bel vedere”.