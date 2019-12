Del Ghingaro responsabile Anci Toscana per le politiche del mare

Il sindaco di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro, è stato designato responsabile dell’articolazione tematica di Anci Toscana Politiche del mare e promozione costa toscana. A chiamarlo a questo nuovo incarico il sindaco di Prato e presidente Anci Toscana Matteo Biffoni.

Il fine principale di Anci è valorizzare e consolidare l’autonomia istituzionale, normativa, finanziaria e organizzativa dei Comuni e degli enti che da essi derivano e di perseguire l’affermazione del ruolo istituzionale dei Comuni nell’ambito della società toscana e i rapporti permanenti con gli organi dello Stato, della Regione, degli altri enti autonomi e con le rappresentanze delle organizzazioni sociali, culturali, sindacali ed economiche.

“Un incarico che è un importante riconoscimento per Viareggio – commentano dal Comujne – che pone la città in primo piano tra le località di mare della Toscana per uno sviluppo strategico dell’intera costa toscana, sia per quanto riguarda il turismo che per le politiche più strettamente legate al mare”.