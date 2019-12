Il benessere nasce da dentro: ecco i servizi dell’Acf

L’associazione consulenza per la famiglia (Acf) è una onlus regolarmente iscritta all’albo regionale del volontariato. L’Acf offre dal 1978 servizi per la famiglia, la coppia, la donna e il bambino attraverso le 4 aree di intervento che la rappresentano: il consultorio La famiglia, il centro di accoglienza alla vita (Cav), Sos angeli – la voce del silenzio, sportello di ascolto sulla violenza di genere e, infine, l’area olistica.

Quali sono i servizi offerti dal consultorio La famiglia

Interventi di consulenza, chiarificazione e sostegno gratuiti, in situazioni di difficoltà, di cambiamento o di crescita. La consulenza aiuta la persona a comprendere meglio se stessa, a scoprire risorse personali e a risolvere in autonomia e libertà le proprie difficoltà. Il consultorio svolge un’azione molto importante e preziosa, quella della prevenzione, che risulta in assoluto l’unico strumento veramente utile a scongiurare l’instaurarsi di situazioni a rischio che possono poi essere non recuperabili.

Il Consultorio è attivo nella prevenzione e nella formazione offrendo i seguenti servizi:

• promozione, prevenzione ed educazione alla salute;

• sostegno alla genitorialità, sia naturale che adottiva;

• consulenze e sostegno psicologico, pedagogico, di counseling, alla coppia, famiglia, individuale, adolescenti e giovani;

• educazione alla genitorialità;

• gruppi di auto aiuto tematici;

• gruppi di auto aiuto per donne;

• serate a tema;

• interventi di counseling in sede e domiciliare;

• consulenza legale;

• consulenza in floriterapia;

• mediazione familiare;

• corsi e percorsi inerenti la comunicazione efficace.

Tutti i consulenti sono volontari, professionisti, regolarmente iscritti ai rispettivi albi di categoria e rispondono al codice deontologico ed etico della professione.

Quali sono i servizi offerti dal centro di accoglienza alla vita (Cav)

L’attività specifica e privilegiata del Cav è l’ascolto della donna in attesa di un figlio e i problemi a essa correlati. Una volta individuate le difficoltà e bisogni della mamma, viene stabilito un piano di intervento in collaborazione con i servizi socio-sanitari e le altre realtà associative presenti sul territorio.

Gli interventi operativi si diversificano in:

• accompagnamento alla donna in attesa, durante il percorso di gravidanza;

• sostegno alla genitorialità per la nuova coppia;

• aiuto concreto alla mamma attraverso la distribuzione di beni di prima necessità per la cura e la crescita del bambino da 0 a 2 anni (latte, pannolini, passeggini, omogeneizzati, carrozzine, abbigliamento neonatale, giocattoli, eccetera)

Quali sono i servizi offerti nell’ambito dell’area olistica

Alla base della medicina olistica vi è una visione dell’uomo concepito come un’unità di corpo, mente e spirito. Per intervento olistico si intende un intervento ‘integrato’, in grado di sfruttare i punti di forza di diverse discipline. Le ‘terapie olistiche’ si caratterizzano dunque per mettere su di un unico piano gli aspetti fisici, mentali, emotivi e spirituali della persona che si ha in cura, affrontando il disagio, considerando il soggetto che ne è affetto nella sua unione di corpo, mente, emozioni e spirito.

Rivolgersi ad un professionista della relazione di aiuto è un atto di coraggio nei confronti di se stessi. E’ un intervento necessario quando attraversiamo momenti di crisi personali e non solo, quando ansia e paura ci impediscono di proseguire il nostro percorso di vita. Attraverso gli occhi del professionista abbiamo l’opportunità di facilitare la propria crescita emotiva e l’autonomia interiore personale al fine di raggiungere una maggiore e più chiara consapevolezza di sé, degli altri, della propria famiglia e di tutto il contesto relazionale.

Attività del consultorio nel 2019

• Consulenze individuali: 273

• Consulenze di coppia e familiari: 57

• Consulenze agli adolescenti: 31

• Consulenza legale: 27

• Consulenza in floriterapia: 123

Attività del centro di accoglienza alla vita nel 2019

• Mamme in gravidanza, sostenute con cadenza mensile, attraverso la consegna di alimenti per l’infanzia: 47

• Mamme con bambini 0-2 anni: 31, attraverso interventi diversificati

• Famiglie sostenute attraverso la spesa alimentare: 45

L’Acf ha sede in via San Nicolao, 81 a Lucca. Telefono 3408258578, mail: segreterialafamiglia@yahoo.it