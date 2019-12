L’aeronautica sbarca a scuola con un corso per i ragazzi

Promozione del volo e dell’aeronautica. Se ne è parlato questa mattina all’Ufficio scolastico territoriale con il capitano Stefano d’Imperia del 60esimo Stormo Guidonia, il maresciallo Maurizio Dominici, il maresciallo Andrea De Annuntis e Massimo Raffanti, presidente del Lucca Ballon Club intitolato a Vincenzo Lunardi.

Dal ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica viene promosso, infatti, il corso di cultura Aeronautica 2020 che coinvolgerà quest’anno gli istituti scolastici lucchesi. Il corso svolto dalle forze armate ha lo scopo di divulgare e diffondere le conoscenze del mondo dell’aeronautica, facendo provare ai ragazzi delle scuole una vera e propria esperienza di volo.

Saranno coinvolti 250 ragazzi dai 16 ai 20 anni, che faranno pervenire la domanda di partecipazione e all’interno degli istituti scolastici verrà organizzata una selezione per raggiungere il numero massimo di partecipanti.

Il corso si terrà dal 27 gennaio al 6 febbraio e prevede una prima parte esclusivamente teorica in cui i partecipanti attraverso delle conferenze apprenderanno i principi base che regolano il funzionamento del volo e di un aeroplano.

Nella seconda parte del corso verrà affrontata la prova pratica. I ragazzi potranno provare l’esperienza di un volo di ambientamento con un velivolo ad elica Siai – Marchetti 208, coadiuvati da esperti istruttori di volo del 60° Stormo dell’Aeronautica militare.

Il corso è completamente facoltativo e gratuito. A presentare l’iniziativa saranno i componenti del 60° Stormo di Guidonia nelle varie scuole lucchesi, due settimane prima dell’inizio.

A fine dell’evento verranno decretati i due migliori allievi ai quali verrà offerta la possibilità di partecipare ad un periodo di prova all’aereoporto di Guidonia per volare con un aliante biposto, insieme ad insegnanti qualificati.

A tutti i partecipanti al corso verrà consegnato il diploma attestato di frequenza, con il quale potranno vedersi assegnare un punteggio di merito in alcuni concorsi dell’aeronautica militare.

Durante la presentazione del corso Massimo Raffanti presidente del Lucca Balloon club ha tenuto a ricordare un personaggio lucchese pioniere nel mondo dell’aeronautica, Vincenzo Lunardi.

Vincenzo Lunardi, noto inventore, nacque a Lucca l’11 gennaio 1754 e divenne segretario dell’ambasciatore del Regno di Napoli in Inghilterra. Viene ricordato per aver compiuto la prima ascensione in Inghilterra alla presenza della corte inglese, il 15 settembre 1784. Lucca vuole ricordare questo suo illustre concittadino dedicandogli un bassorilievo posto su porta San Donato, luogo in cui tentò di compiere un volo come quello avvenuto in Inghilterra, ma non riuscì nel suo intento perché il meccanismo di gonfiaggio della mongolfiera ebbe un guasto e il pallone non si riuscì a sollevare. Fu quindi costretto a rimborsare tutti gli spettatori che erano giunti in città per assistere allo spettacolo.