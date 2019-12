TEDxLucca, domenica al via la prevendita

Apre domenica (15 dicembre) la prevendita per la seconda edizione di TEDxLucca, evento che si terrà il prossimo 29 febbraio dalle 14 alle 19.

La prevendita in Early Bird dei biglietti è un’occasione unica per chi vuole usufruire dello sconto sapendo che TEDx riserva sempre grandi esperienze e emozioni. Saranno disponibili due tipologie di biglietti: il biglietto per il giorno dell’evento e, da quest’anno, un ticket Golden con cui si avrà la possibilità di partecipare alle prove generali del venerdì e alla cena di gala con gli speaker e il team TEDxLucca sempre il venerdì sera, oltre che ottenere l’ingresso all’evento del sabato all’evento. Per tutte le informazioni è possibile visitare la pagina Facebook di TEDxLucca.

Per l’occasione si alterneranno 10 TEDxSpeaker, in due sessioni da 5 speaker ciascuno. Tra una sessione e l’altra è previsto il coffee break durante il quale il pubblico può interagire con gli speaker, scambiare idee e opinioni.

Il titolo di TEDxLucca 2020 è Senza se e senza ma e questa ne è la filosofia, come spiegano gli organizzatori: “Si dice che il futuro sia di chi sa prevedere e immaginare cosa ci aspetta – si legge nella presentazione – Il futuro è di chi agisce oggi con consapevolezza, aggiungiamo noi. Il futuro, infatti, soprattutto in questo periodo storico, è di chi ha saputo abbandonare dubbi e incertezze per dedicarsi all’azione concreta. Di chi ad ogni “se” dettato dall’insicurezza ha trovato una risposta. Di chi ad ogni “ma” detto solo per scoraggiare, ha rilanciato indicando una strada. Dal punto di vista sia ambientale che sociale il nostro Pianeta ci sta chiedendo sempre più azioni e soluzioni. L’invito che il destino ci sta facendo è quello di non perdere di vista la meta e di rimanere concentrati sul percorso, senza tentennamenti o ripensamenti”.

“Solo così, senza se e senza ma – prosegue la presentazione – potremo farci dono l’un l’altro del futuro. Nella nostra quotidianità in cosa si traduce un se o un ma? Un’indecisione che ci blocca, un ripensamento, un rimorso, supposizioni e congetture che si genrano infinite nella nostra mente e che ci impediscono di agire; l’insicurezza che la nostra scelta attuale sia effettivamente la scelta gusta, e la scusa con noi stessi di dover valutare le possibili alternative che ci permette di rimandare il momento dell’azione concreta. Senza se e senza ma è l’assenza del dubbio, la consapevolezza di dover/poter raggiungere un obiettivo o un traguardo. È il protendersi con tutta la forza e la volontà di cui siamo capaci, nella direzione che ci siamo prefissati. È il protendersi con tutta la forza e la volontà di cui siamo capaci nella direzioni che ci siamo prefissati. Non saremo al riparo dal dubbio, non saremo immuni all’incertezza, è però la risolutezza di una decisione chiara ed un’oca che ci spingerà avanti spazzando via ogni dubbio ed incertezza che ci si parerà davanti. Il potere risolutivo della determinazione e l’urgenza dell’agire”.

L’identità degli speaker sarà svelata solo a gennaio.