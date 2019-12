Viareggio, avanti le verifiche sugli alberi

Il patrimonio arboreo comunale a Viareggio non ha subito manutenzioni significative per circa dieci anni e, conseguentemente è sensibilmente invecchiato. Il Comune si è trovato di fronte un numero importante di alberature a fine ciclo vitale che hanno prodotto nel corso degli ultimi anni numerosi cedimenti e crolli soprattutto nelle aree pinetate. Per questo ha avviato una seria azione di verifica e valutazione delle aree boscate, soprattutto per le parti limitrofe alla viabilità pubblica al fine di mettere in sicurezza la circolazione e garantire prima di tutto l’incolumità pubblica.

“Le valutazioni di stabilità, svolte in modo particolare negli ultimi due anni su oltre 1500 alberature – spiega il Comune – hanno mostrato una situazione emergenziale alla è stata prontamente data risposta. Da queste verifiche sono emerse solo nell’anno 2019 ben 183 alberature in classe D (Il che significa: ad alto rischio caduta – con obbligo di abbattimento), abbiamo inoltre dovuto fronteggiare circa 60 abbattimenti dovuti ad eventi metereologici. Infine sono state emesse 104 ordinanze su suolo pubblico e privato per situazioni di pericolo caduta”.

“A fronte di ciò – si legge ancora nella nota -, a seguito anche dell’uscita dal dissesto il Comune ha potuto tornare ad investire in spesa non obbligatoria, e da quest’anno è partito un serio piano di ripiantumazioni su varie aree della città, questi i primi numeri: 111 alberature di varia tipologia sono già state ripiantumate in varie aree dislocate tra centro storico e aree pinetate; 90 tigli sono stati ordinati e verranno ripiantumati a breve nel viale dei Tigli e zone limitrofe”

Gli interventi eseguiti nelle aree delle due Pinete inoltre sono stati svolti ponendo attenzione a salvaguardare le piante di dimensioni minori e salvaguardando gli spazi necessari a consentirne la crescita in modo che le stesse possano presto sostituire quelle abbattute.

Partirà inoltre a breve la gara per l’affidamento dei lavori di sostituzione arborea presso la Pineta di Levante finanziati con il Psr Regione Toscana.