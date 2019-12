Alloggi Erp, ancora aperto il bando a Capannori

Ancora pochi giorni per presentare la domanda di partecipazione al bando per la formazione della graduatoria finalizzata all’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. C’è infatti tempo fino a lunedì 23 dicembre.

L’istanza dovrà essere presentata anche da coloro che sono presenti nella graduatoria attuale relativa al bando del 2016. La nuova graduatoria degli aventi diritto, che sarà pronta a primavera 2020, sostituirà infatti quella precedente.

Possono partecipare al bando le persone che sono residenti o svolgono attività lavorativa nel Comune di Capannori e sono in possesso dei seguenti requisiti: la cittadinanza italiana o di uno stato aderente all’Unione Europea (tuttavia possono partecipare anche i cittadini stranieri, a condizione di essere in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità o permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo), l’assenza di condanne penali; l’indicatore della situazione economica equivalente Isee che deve risultare non superiore alla soglia di 16mila e 500 euro; l’assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, a una distanza pari o inferiore a 50 chilometri dal comune; assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all’estero; un valore patrimoniale mobiliare non deve essere superiore a 25mila euro, non si devono possedere natanti o imbarcazioni a motore o a vela, autoveicoli immatricolati negli ultimi 5 anni aventi potenza superiore a 80 Kw; il patrimonio complessivo, mobiliare e immobiliare, non deve superare i 40mila euro.

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso, devono essere compilate unicamente sul modulo, predisposto dal Lode Lucchese e in distribuzione all’Ufficio sportello casa, nonché scaricabile dal sito internet istituzionale del Comune di Capannori. La domanda, in bollo da 16 euro, dovrà essere presentata a mano all’ufficio protocollo del Comune di Capannori, per posta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante) all’Ufficio Urp del Comune di Capannori o per posta certificata Pec

Le domande spedite o consegnate al protocollo dell’Ente oltre il termine non saranno considerate valide ai fini della partecipazione al presente bando.