Le opere di Italo Primi in mostra a Olio su tavola

Da domani (13 dicembre) all’8 gennaio l’artista conosciuto per il suo lavoro di ricerca sulla materia Italo Primi in mostra a Olio su tavola.

La mostra, a ingresso libero, è dedicata all’artista di origini liguri (1903-1983) con una ricca carriera espositiva negli anni Sessanta e Settanta. Dallo stile figurativo alle opere di astratto-concrete, l’arte di Primi si esprime con tecniche miste, mescolando diversi materiali basici come cartone, corda, legno, superfici riflettenti, marmo, bronzo, metalli, legno e plexiglass.

Primi merita di essere riscoperto in particolare per il suo ruolo nell’ambito della ricerca astratto-concreta a cui si dedicò con l’attività scultorea e pittorica dalla metà degli anni Sessanta fino alla scomparsa, nel 1983.

A partire dalla metà degli anni Trenta frequentò gli ambienti artistici di Milano e Torino, collocandosi in seguito nelle neoavangurdie artistiche astratte dell’immediato dopoguerra. In seguito, le sue opere da parete entrano a tutti gli effetti nella cosiddetta ‘pittura oggettuale’ degli anni Sessanta e Settanta del Novecento, con costruzioni grafico-lineari variamente combinate, sagome geometriche spesso ad andamento ripetuto, l’uso del colore bianco in modo quasi esclusivo.

L’inaugurazione è domani (13 dicembre) alle 18,30 a ingresso libero. Seguira unb drink.