Natale, tornano le aperture serali dei negozi

Torna anche quest’anno in centro storico il tradizionale appuntamento con le aperture serali dei negozi nei giorni precedenti il Natale: sabato 21, domenica 22 e lunedì 23 tre giorni consecutivi tutti da vivere, con la possibilità di dedicarsi allo shopping prenatalizio.

Un’iniziativa ormai irrinunciabile per molti, promossa come sempre dal Centro commerciale Città di Lucca di Confcommercio presieduto da Matteo Pomini, che coglie l’occasione per lanciare un invito a tutti i lucchesi, ma non solo loro.

“I motivi validi per venire in città a fare acquisti sono tanti – spiega – Intanto, per vivere appieno lo spirito del Natale, che il centro storico offre anche quest’anno con le sue vie e piazze illuminate grazie all’impegno e a contributo di tanti commercianti. Durante le festività Lucca assume un fascino del tutto particolare, che merita di essere assaporato fino in fondo, fosse anche solo per farsi una passeggiata. Insomma, vi aspettiamo tutti”.