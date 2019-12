Tutto esaurito per il concerto di Aci Lucca in San Francesco

Tutto esaurito per il tradizionale concerto di Natale che Aci Lucca offre ai suoi soci. Un appuntamento sempre più atteso e coinvolgente che domani sera (13 dicembre) nella chiesa di San Francesco, riunirà tantissime persone per emozionarsi all’ascolto dei canti gospel di Danton Whitley & The Mosaic Sound.

“Ogni anno – commenta il presidente di Aci Lucca, Luca Gelli – scegliamo un programma musicale che sia non solo di grande livello ma che trasmetta tutta la voglia di stare insieme, dando vita ad una serata-evento unica, in uno dei luoghi più suggestivi della città. Riunirci tutti, avere la possibilità di salutare i soci e di condividere un momento come questo, per me, che rappresento questo grande Club, è un piacere, un orgoglio e una soddisfazione”.

Come ogni anno, la strenna natalizia firmata Aci Lucca è stata organizzata in collaborazione con l’Associazione Musicale Lucchese e con la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Un’occasione ulteriore per rinsaldare la sinergia con l’Aml: i soci del Club, infatti, possono acquistare i biglietti degli spettacoli promossi dall’Associazione Musicale a prezzi ridotti; analogamente, gli abbonati dell’Aml possono associarsi all’Aci a un prezzo speciale.

Il gruppo Danton Whitley & Mosaic Sound, nato nel 2006, si è affacciato nel mondo della musica gospel come una ventata di freschezza, offrendo un messaggio di libertà e speranza. Prendendo infatti ispirazione dall’arte del mosaico e dalle scritture di Mosè, il loro obiettivo è quello di condividere la parola di Cristo attraverso la musica e il canto.

Influenzati da generi come opera, jazz e gospel contemporaneo, musica classica e cristiana, il loro sound è unico e incomparabile. Per la serata del 13 dicembre il gruppo ha selezionato 14 brani classici natalizi, tra i quali Have Yourself a Merry Christmas, Hallelujah e le immancabili Heal the World/ We are the world e Oh Happy Day.