Buoni per le mense scolastiche, costi per 620mila euro in 4 mesi

626.633 euro. È la cifra del costo imputato alle famiglie per il servizio delle mense scolastiche nel comune di Lucca, dal Bettembre scorso a tutto dicembre.

L’importo è stato ricapitolato in una determina degli uffici che ha fatto la stima di quello che entrerà nelle casse comunali dal pagamento della quota di compartecipazione dell’utenza del servizio.

Scendendo nel dettaglio, si evince inoltre che per quello che riguarda il periodo settembre-ottobre quella quota arriva a 266mila euro circa, mentre per i due mesi successivi – cioè novembre e dicembre – il costo per le famiglie che usufruiscono del servizio è complessivamente di circa 359mila euro.