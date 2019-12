Maltempo, a Porcari superata l’emergenza

È stato un pomeriggio di ansia quello vissuta venerdì scorso (13 dicembre) a Porcari. Ma alla fine, grazie all’impegno di tutti, la situazione generale è rimasta sotto controllo nonostante 100 millimetri di pioggia caduti in poche ore e tra l’altro senza che sulla zona fosse scattata alcuna allerta meteo preventiva.

“Infatti – racconta l’assessore Franco Fanucchi – mi trovavo regolarmente al lavoro quando ho ricevuto una chiamata dal mio ufficio direttamente dalla responsabile della protezione civile che mi avvisava delle situazioni critiche di alcuni corsi d”acqua del comune. Immediatamente abbiamo avvisato la Protezione Civile Croce Verde di Porcari, aperto il Coc comunale è iniziato a richiamare i volontari. In circa trenta minuti abbiamo attivato il pompaggio sul Rio Rietto che intanto aveva purtroppo invaso la sede stradale di via Pacconi, senza tuttavia provocare danni alle abitazioni. Il Rio Ralla ha superato il livello di guardia ed è entrato in funzione lo scolmatore in loc. Poderaccio e la relativa cassa di espansione che ha scongiurato allagamenti di maggiore entità”.

“Grande preoccupazione – continua Fanucchi – ha destato anche il rio Fossanuova a sud della chiesa di Padule dove ha esondato parzialmente occupando la sede stradale di via Fossanuova. I lavori sulla sponda destra portati a termine dal Genio Civile di Pisa presso corte Andreotti e quelli non ancora terminati dal Consorzio di Bonifica Toscana Nord hanno però scongiurato allagamenti nella zona. Per quello che riguarda il Rio Leccio – aggiunge – non sono stati segnalate particolari preoccupazioni anche e soprattutto grazie ai lavori di ripulitura effettuati due anni fa. Tutto sommato quindi – conclude l’assessore Fanucchi – nonostante una giornata molto intensa e oltre 100 mm di pioggia caduta in poche ore, non si sono riscontrate gravi criticità. Un ringraziamento particolare va ai volontari della protezione civile Croce Verde e a tutto l’ufficio di protezione civile comunale”.