Una sala gremita e tanti applausi per Affresco barocco primo appuntamento del Pinturicchio Music Festival, la rassegna di musica classica e lirica in programma nella sala della cultura di Pinturicchio a Lucca.

Il programma del primo evento, che si è svolto domenica (15 dicembre), prevedeva l’esecuzione dello Stabat Mater di Giovanni Battista Pergolesi e quella del Gloria RV589 di Antonio Vivaldi.

di 11 Galleria fotografica Pinturicchio Music Festival Affresco Barocco









Hanno riscosso consensi le esibizioni delle due soliste Benedetta Corti, soprano, e Margherita Tani, contralto. È inoltre piaciuta al pubblico la lettura originale data a queste due importanti composizioni barocche dal direttore artistico di questo singolo evento e dell’intero festival Diego Terreni. Tanti applausi anche per l’Accademia Bajazet Orchestra, per il coro – il Pinturicchio Vocal Ensemble – e per la presentatrice della serata Tiziana Criscuoli.

Alla fine della serata, dopo due apprezzatissimi bis, anche il ringraziamento al pubblico dell’artefice di Pinturicchio Fabrizio Betti, che ha ricordato l’importanza di diffondere cultura e di dare spazio alla bellezza ed alla buona musica.

Foto di Domenico Bertuccelli