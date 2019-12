Colucci: “Bene la riconferma di Menesini presidente della Provincia”

“Siamo molto lieti dello strepitoso successo di Luca Menesini, confermato alla grande presidente della Provincia e della lista unitaria di centrosinistra”. Così Francesco Colucci per la i Riformisti toscani.

“Menesini – dice Colucci – ha ben operato in questi anni e si è guadagnato la riconferma con una azione amministratrice attenta e responsabile. Importante la vittoria della lista unitaria di centrosinistra anche se politicamente non ci è piaciuto il Pd lucchese che ha operato per l’esclusione dalla maggioranza della lista civica viareggina del sindaco Giorgio Del Ghingaro, dimostrando ancora una volta atteggiamenti chiusi e settari non condivisibili, soprattutto in ottica elezioni regionali”.

“Come Riformisti toscani – conclude Colucci – ci auguriamo che il rinnovato presidente Menesini metta fra le priorità il via libera al nuovo casello autostradale di Mugnano, per liberare il popoloso quartiere lucchese di San Concordio dall’opprimente traffico pesante dell’area industriale di Mugnano. Una soluzione geniale a costo zero per evitare l’impatto ambientale della prevista complanare lungo autostrada, con nuove distruzioni nell’acquedotto monumentale del Nottolini”.