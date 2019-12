A Palazzo Ducale uno spettacolo dedicato a Stefano Cucchi

I mostri ci somigliano, questo il titolo dello spettacolo teatrale dedicato alla tragica storia di Stefano Cucchi in programma per domani (18 dicembre) in sala Tobino a Palazzo Ducale a partire dalle 21.

Lo spettacolo è realizzato dall’associazione culturale Lotus, con la regia di Chiara Migliorini. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti. L’iniziativa rientra nella manifestazione Costruire diritti è costruire la Città, promossa dal Comune di Lucca intorno alla giornata del 10 dicembre (giornata dedicata alla dichiarazione dei diritti umani), in collaborazione con la Provincia e numerose associazioni del territorio.

All’appuntamento parteciperanno il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini, il suo delegato per i diritti Daniele Bianucci, gli assessori Ilaria Vietina e Stefano Ragghianti.