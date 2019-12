Gas e Tari, confermate le agevolazioni del Comune

Confermate dal Comune le agevolazioni tariffarie per gas e tassa sui rifiuti per nuclei familiari con Isee basso con redditi da pensione o lavoro dipendente o per nuclei familiari numerosi.

L’amministrazione comunale di Lucca ha stanziato per questa voce 140mila euro.

Sarà il Comune stesso a raccogliere le richieste di agevolazione e a verificarne i requisiti, per poi inviare a Gesam Spa gli elenchi dei beneficiari per l’erogazione dei rimborsi sulle prime bollette utili.

Per altre forme di riscaldamento e per la tassa sui rifiuti sarà il Comune a corrispondere direttamente gli importi chiedendo la documentazione relativa.