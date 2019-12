Ospedale Versilia, ecco gli orari per le feste

Variazioni d’orario per i servizi dell’ospedale Versilia per le feste di Natale 2019 e di inizio anno 2020.

La radiologia senologica sospenderà l’attività dal 23 dicembre al 4 gennaio, con apertura della segreteria di screening e della radiologia senologica solo la mattina.

La radiologia interventistica sarà sospesa per le utenze esterne nel pomeriggio del 24 dicembre e del 31 dicembre.

Lo sportello cartelle cliniche nei giorni 23 e 24 dicembre e 30 e 31 dicembre sarà aperto al pubblico con orario 11-13,30, mentre sarà chiuso il 27 e il 28 dicembre.

Il day hospital medico sarà chiuso il 27 e il 28 dicembre.

La programmazione chirurgica sarà sospesa il 27 dicembre.

I servizi di preospedalizzazione non saranno disponibili nei giorni 23, 24, 27, 30 e 31 dicembre.

La week surgery sarà sospesa dal 21 dicembre al 1 gennaio.

La segreteria Cup sarà chiusa il 27 dicembre.

Dal 24 al 31 dicembre il blocco operatorio continuerà ad operare seppur in modalità non completa, così come il day surgery (in questo caso dal 18 dicembre al 6 gennaio).

Le attività ambulatoriali non subiranno variazioni e le sale operatorie garantiranno le urgenze e la patologia oncologica.