Partiti i lavori alla scuola elementare di Spianate

Sono iniziati i lavori per il rifacimento di una porzione del tetto e degli intonaci della scuola elementare di Spianate. La ditta è già al lavoro e l’intervento durerà alcuni giorni, così da garantire ai ragazzi, al rientro dalle vacanze natalizie, che la scuola sia interamente sistemata. I lavori hanno un importo totale di 20mila euro.

Gli interventi riguardano la sostituzione della guaina impermeabilizzante sulla porzione di copertura che collega il fabbricato originario a quello oggetto di ampliamento e, in seguito, il rifacimento dell’intonaco con successiva tinteggiatura nei punti in cui le infiltrazioni hanno creato macchie di umidità.

“In meno di un mese dalla segnalazione del problema da parte dei genitori e del dirigente scolastico – spiega il sindaco, Sara D’Ambrosio – abbiamo affidato e avviato i lavori per rifare la guaina sulla copertura della parte nuova della scuola. L’obiettivo è garantire ai ragazzi, agli insegnanti e al personale scolastico un edificio sicuro, utilizzabile in tutte le sue parti e funzionale. Il cantiere, già partito, non interferirà con l’attività scolastica, perché il problema riguarda il vano scala e la palestra, quindi una porzione ridotta dell’edificio”.