Studenti dell’università di Pisa in visita alla Speciavibro Srl

Come ogni anno si rinnova la collaborazione degli studenti della facoltà di ingegneria di Pisa e l’industria del cemento prefabbricato Specialvibro srl di Porcari.

Venerdì scorso (13 dicembre) circa 40 studenti del quinto anno del corso di laurea specialistica in ingegneria edile – architettura della facoltà di ingegneria dell’università di Pisa sono stati ospitati per una visita tecnica allo stabilimento produttivo in via Fossanuova a Porcari.

Gli studenti universitari accompagnati dal docente Paolo Cioni e sotto la guida del titolare Francesco Franco, dell’ingegner Fabrizio Pucci dell’ufficio tecnico hanno potuto osservare l’intero processo produttivo dei manufatti prefabbricati in cemento armato, dallo stoccaggio delle materie prime fino al prodotto finale.

Inoltre sono stati condotti nel centro controllo della qualità dove è stata eseguita una dimostrazione della resistenza a compressione del calcestruzzo.