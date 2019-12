Teatro Artè di Capannori gremito di persone – amministratori, esperti, operatori del settore e cittadini – stamani (18 dicembre) in occasione della seconda edizione del convegno sulle politiche di contrasto alla povertà dal titolo L’equipe multidisciplinare nel reddito di cittadinanza. L’iniziativa è stata un momento di riflessione sul progetto intorno al reddito di cittadinanza, di cui Capannori è ente capofila per la Piana di Lucca, e su come questo si è declinato nei territori.

Il convegno si è aperto con i saluti del sindaco di Capannori, Luca Menesini, del sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini e di Luigi Rossi, direttore di zona distretto della Piana di Lucca. Presente anche il vice sindaco di Capannori Matteo Francesconi.

Foto 3 di 3





Particolare attenzione è stata posta sull’equipe multidisciplinare, ossia il fare rete e il lavorare assieme per realizzare progetti di integrazione sociale rispondenti alle esigenze dei cittadini in situazioni di marginalità e povertà relazionale.

Nella Piana di Lucca, infatti, grazie a un gioco di squadra fra tutti i Comuni e a equipe multidisciplinare costituita ad hoc, di cui fanno parte anche azienda Usl Toscana Nord Ovest, Centro per l’impiego e associazioni del territorio, vengono predisposti progetti di inclusione sociale nell’ambito del reddito di cittadinanza.

A Capannori sono 380 le famiglie che inserite in progetti che vanno dalla frequenza di corsi di formazione professionale alle lezioni di scuola guida per potersi spostare da soli in auto.

Il convegno è stato promosso Comune di Capannori come ente capofila nell’ambito della Piana di Lucca (Comuni di Capannori, Lucca, Altopascio, Montecarlo, Villa Basilica, Porcari, Pescaglia) del reddito di cittadinanza e dalla conferenza dei sindaci con il patrocinio di ministero del lavoro e delle politiche sociali, Banca Mondiale, Regione Toscana e Anci.