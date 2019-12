Poldo cerca una famiglia per Natale

Poldo ha 14 anni e pesa 8 chili. La foto ritrae le condizioni in cui vive. L’associazione Amalo cerca urgentemente una famiglia disposta a dargli affetto e cura. Di taglia piccola, Poldo non va d’accordo con i gatti – per cui si cerca una famiglia che non ne abbia.

L’associazione cerca nella zona di Lucca, Viareggio, Pisa, Livorno, Firenze, in modo da poter seguire da vicino questa adozione. Per qualsiasi informazione si può chiamare il 3471834141 o il 3452371649. Se non si riceve risposta, lasciare un messaggio per essere ricontatti a breve.