Art factory, Cromology sostiene Dynamo Camp

Cromology Italia inaugura l’iniziativa Cromology for Children sostenendo Dynamo Camp, la Onlus impegnata a garantire il diritto alla felicità di bambini affetti da patologie gravi o croniche

Dynamo Camp, parte del network di camp per bambini fondato da Paul Newman nel 1988, offre gratuitamente programmi di terapia ricreativa a bambini con patologie gravi o croniche, e al loro nucleo familiare. Cromology Italia sostiene il progetto con la fornitura di prodotti vernicianti e materiali per l’attività Dynamo Art Factory, grazie alla quale i bambini si esprimono attraverso l’arte

Il supporto a Dynamo Camp inaugura per Cromology Italia un nuovo impegno sociale rivolto ai bambini – Cromology for Children – e, al contempo, rappresenta la massima espressione del proprio impegno per l’Arte e il Sociale. La collaborazione con Dynamo Camp vede infatti unirsi l’impegno di Cromology nei confronti dei più piccoli con le iniziative rivolte al mondo dell’arte, Cromology per l’Arte – progetto di mecenatismo nato nel 2017 – e Cromology per il Sociale, progetto a sostegno delle persone più fragili e in difficoltà.

L’impegno di Cromology per Dynamo Art Factory

La prima iniziativa di Cromology for Children è a sostegno di Dynamo Camp. Con il progetto Dynamo Art Factory, artisti affermati del panorama contemporaneo realizzano con i bambini e i ragazzi un progetto concepito secondo i loro canoni creativi, in un percorso volto a liberare la loro espressività e creatività. Il risultato di questo laboratorio sono opere uniche, frutto del genio dell’artista e della spontaneità dei bambini, esposte nell’Art Gallery di Limestre in provincia di Pistoia e disponibili a fronte di donazione.