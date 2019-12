Babbo Natale al centro commerciale S. Vito

Anche per Natale il Parco commerciale San Vito vuole regalare ai suoi clienti un’esperienza unica.

L’idea è quella di dare la possibilità alle persone che verranno al Parco di vivere una giornata divertente e ricca di emozioni specialmente per i più piccoli.

“Come sempre – spiegano i promotori dell’iniziativa – mettere il Parco Commerciale San Vito a disposizione del territorio, della cittadinanza cercando di rilanciare e valorizzare anche la natura popolare del quartiere San Vito di Lucca aumentando il numero delle persone che lo frequentano è un valore in cui crediamo fortemente, proprio per questo creiamo eventi ed iniziative che possano arrivare a diversi target presenti sul territorio”.

Sabato (21 dicembre) andrà in scena l’evento il truck di Babbo Natale.

La manifestazione inizierà alle 14,30 si potrà assistere alle esibizioni sportive, di danza e di musica, inoltre i bambini potranno partecipare a laboratori creativi, fare foto e consegnare la propria letterina all’ospite speciale Babbo Natale e ricevere in regalo dei doni, ad animare la giornata e ad intrattenere tutti ci saranno anche la babbonataline, inoltre buoni sconti per tutti e shopping sfrenato all’interno degli store del parco.

Per tutti i bambini regali, giochi e caramelle e tantissimo divertimento. La giornata terminerà alle 19 con i saluti e gli auguri di Natale.