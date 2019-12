Dipendenti Arpat, oltre 1 milione per il fondo contrattuale 2020-2021

L’assessore regionale all’ambiente, Federica Fratoni, risponde ai sindacati dell’agenzia regionale per l’ambiente e puntualizza sulla questione dello stato dei dipendenti Arpat: “Partiamo da un punto fermo: la giunta regionale ha già anticipato le risorse per assicurare la copertura del turn over dei dipendenti Arpat. Una delibera del settembre scorso ha puntualmente recepito quanto era stato stabilito dagli accordi del 2019 e cioè l’intera copertura del turn over al 100 per cento. In pratica, per il 2020 si stanzieranno 400mila euro e 700mila euro per il 2021. Oltre a questo, si prevede lo stanziamento di 250mila euro annui per l’implementazione del fondo contrattuale. Sul fronte del potenziamento dell’agenzia e delle assunzioni l’impegno è massimo”.